Mantardan iskender, patlıcandan brownie...

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Sosyal medyada Mösyö Şokola olarak da tanıdığımız Berat Çokal, pratik tariflerden oluşan eğlenceli bir yemek kitabı çıkardı. ‘Mösyö Şokola’nın Resimli Yemek Kitabı’ isimli kitapta, kolay malzemeli çeşit çeşit tarif var. Öğün yerine geçecek besleyici salatalar, rengârenk makarna ve pilavlar, glütensiz ve vegan yemekler kitabın farklı kategorilerinden bazıları. Çokal’la tariflerinin detaylarını konuştuk. Kitaptan iştah açan bir de tarif aldık.

◊ Kitap fikri nasıl çıktı?

12 yıldır sosyal medyada tarifler paylaşıyorum. Deneyenlerin yorumlarıyla da zenginleşen bu tarifleri iki yıllık çalışmayla bir araya getirdim. Yorumlarda insanların tarifleri denerken nelerde takıldığını çok iyi anlamıştım, yazarken de her şeyin anlaşılır olmasına dikkat ettim. Çoğu tarifin vegan ve glütensiz alternatiflerini de dahil ettim.

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◊ Kitapta “Bu bir şef kitabı değil” yazıyor. Bu kitabı şef kitaplarından ayıran özellikler nedir?

Gastronomi bölümünde ders veriyorum ancak okullu bir şef değil, ev aşçısıyım. Yemek yapmayı nasıl öğrendiysem tarifleri de o sırayla bir araya getirdim. Bir ders kitabı gibi kolaydan zora doğru gidiyorlar. Tüm tarifler ev mutfakları için geliştirildi. Evde daha rahatız ve en önemlisi hata kaldırabiliyor çünkü aşçılık mesleğimiz değil. Bu nedenle kitap zorlu profesyonel teknikler, ekipmanlar içermiyor. Malzemeleri toparlamak için yedi dükkân dolaşmak gerekmiyor. Fotoğraflar da okuru büyülesin diye stil hileleriyle değil, gerçek sunumlarıyla çekildi. Kitapta ne görüyorsanız tarifi yapınca aynısı çıkacak.

◊ Biraz da herkesi mutfağa girmeye teşvik etmek istediniz sanırım.

Yemek yapmak demokratik bir haktır, özel bir yetenek gerektirmez. Birkaç kritik teknik ve ipucunu bildikten sonra herkes iyi yemek yapabilir. Tasarımıyla göz doldursa da bu kitap sehpada dursun diye değil, insanlara yemek yapmayı sevdirmek, mutfaktaki başarılarını arttırmak için tasarlandı.

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◊ Mutlaka denenmeli dediğiniz tarifler hangileri?

Mücver ve brownie bölümleri kitabın öne çıkan yerleri oldu. Ancak her yaştan insana sebzeleri sevdirecek olan tariflerden karnabahardan kanat, istiridye mantarından iskenderi denemelerini öneririm. Bazı tarifler de ev mutfaklarında yıllardır süren tartışmaları çözüyor: “Patlıcanı kızartmadan karnıyarığı kızartma lezzetinde nasıl yaparım? Boğaza takılmayan, yumuşacık bir mısır ekmeğini nasıl pişiririm” gibi...

PATLICAN BROWNİE (6 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 2 orta boy patlıcan

◊ 3 yumurta

◊ 30-35 gr badem unu

◊ 40 gr kakao

◊ 2/3 su bardağı bal

◊ 350 gr bitter çikolata

◊ 1 yemek kaşığı nişasta

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 tutam tuz

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NASIL YAPARIM?

◊ Patlıcanları soyup küplere bölün ve buharda pişirin. Mutfak robotuna çikolatayı koyup üzerine sıcak patlıcanları yerleştirin. Çikolata eriyince pürüzsüz olana dek çekin.



◊ Bal ve yumurtayı ekleyip 1 dakika çalıştırın. Nişasta, kabartma tozu, kakao, badem unu ve tuzu ekleyip çekin.Yağlı kâğıt serili borcama aktarın, 175 derece fırında yarım saat pişirin.