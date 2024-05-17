Doğanın kucağında piknik zamanı

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Mimar Sinan’ın su kemerini görün

Kemerburgaz Kent Ormanı, İstanbul

Şehirden uzaklaştırıp derin bir nefes aldıran en özel alanlardan. Mağlova Kemeri de bu ormanın içinde. Mimar Sinan’ın başyapıtlarından bu su kemerini görmek için ormanda yürüyüş yapabilir ve piknik alanında huzur dolu bir gün geçirebilirsiniz. Giriş ücreti yok. Bahar Gündoğdu, Melis Yılmaz ve Saffet Emre Tonguç’un favorisi.

Uygar Taylan “Gürültüden uzak, kuş sesleri ve doğayla iç içe. Kiralık mangal, binicilik merkezi, yürüyüş yolu, çocuklar için tema parkları gibi imkânları var. Gitmişken Mari’s House’da tatlı ve kahve molası vermeyi unutmayın” diyor. Giriş ücreti kişi başı 35 lira.

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Doğa yürüyüşleri için uzun bir parkur, aile piknikleri için birden fazla park, bisiklet sürmek için ideal bir alan var. Ormanın içinde masa seçip ağaçlara hamağınızı asarak kuş seslerini dinleyebilirsiniz. Giriş ücreti yok.

Kaz Dağları’nda. Suları gürül gürül çağlayan, oksijeni baş döndüren, yemyeşil bir alan. Etrafı saran çam ormanları ve zeytinliklerin arasında. Hazan Aköz Işık “Gitmişken Yeşilyurt ve Adatepe köylerini mutlaka ziyaret edin” diyor.

Hacıosman’daki bu koruda 12 km yürüyüş parkuru ve doğal bir gölet var. Kent ormanına metroyla kolayca ulaşım mümkün. Giriş ücreti yok. Saffet Emre Tonguç ve Melis Yılmaz öneriyor.

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Nefes kesen manzara

Fenerbahçe Parkı, İstanbul

Saffet Emre Tonguç “Sarayburnu ve Prens Adaları’na doğru bakıldığında görülen manzara nefes kesen cinsten.

Özellikle hafta sonları yürümek veya manzaraya karşı piknik yapmak isteyenlerin vazgeçilmez mekânı. Parkta piknik masaları da var” diyor. Giriş ücreti yok.

Vapura atlayın

Dilburnu Tabiat Parkı, Büyükada-İstanbul

Kızılçam ağaçlarının gölgesinde Büyükada’nın deniz manzarasına bakan Dilburnu Tabiat Parkı bir vapur uzağımızda. Piknik ve oyun alanları, restoranı ve piknik masaları var. Mangal yakmak yasak. Merkeze yarım saat ve giriş ücreti kişi başı 35 lira.

Şehir içinde vaha

Caddebostan sahili, İstanbul

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Canan Demiray “Deniz, kumsal, yeşil ve adalar manzarasıyla şehrin içinde bir vaha” diyor. Uygar Taylan “Uzun yürüyüşlerin yanı sıra paten ve bisikletliler için en güzel alanlardan. Kolay ulaşılabilir bir konumda olması da avantaj” diyor. Giriş ücreti yok.

Seyir terası, gözlem alanı

Soğuksu Milli Parkı, Ankara

Endemik bitki türlerini barındıran milli park özellikle hafta sonları günübirlik piknikçilerin uğrak noktası. Burada ayrıca restoranlar da var. Erdoğan Gümüş “Bisiklet parkurları, gözlem alanları ve manzara-seyir teraslarında doğayla iç içe, hoşça vakit geçirebilir” diyor. Giriş ücreti kişi başı 35 lira.

Nilüferlerle dolu göl

Danamandıra Tabiat Parkı, İstanbul

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Meşe ağaçlarının arasında bol bol oksijen alıp piknik yapabileceğiniz geniş bir alana sahip. Mangal yakmak yasak. Nilüferlerle kaplı bir gölü de var. Giriş ücreti kişi başı 35 lira. Gülay Barbaros Altan’ın tavsiyesi.