Anneye en Ã¶zel hediye...

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Tariflerin kesme, piÅŸirme iÅŸlemleri bir bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼n yardÄ±mÄ± ve gÃ¶zetimiyle yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.

3-6 yaÅŸ iÃ§in

KALP PANKEKLERÂ (4 kiÅŸilik)





NE LAZIM?

â—Š 120 gr unÂ



â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ÅŸekerÂ



â—Š 2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kabartma tozuÂ



â—Š 240 ml sÃ¼tÂ

â—Š 1 yumurtaÂ



â—Š 1 tutam tuz



â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sÄ±vÄ±yaÄŸÂ

SÃ¼slemek iÃ§in

â—Š Ã‡ilek, reÃ§el, pudra ÅŸekeri

NASIL YAPARIM?

â—Š Un, ÅŸeker, kabartma tozu ve tuzu bir kÃ¢sede karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

â—Š BaÅŸka bir kÃ¢sede sÄ±vÄ±yaÄŸ, sÃ¼t ve yumurtayÄ± Ã§Ä±rpÄ±n. Kuru malzemeleri iÃ§ine boÅŸaltÄ±p karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Tavada sÄ±vÄ±yaÄŸÄ± Ä±sÄ±tÄ±p kepÃ§eyle pankek harcÄ±ndan dÃ¶kÃ¼n ve her iki yÃ¼zÃ¼nÃ¼ de 1-2 dakika daha piÅŸirin. HarÃ§ bitene kadar iÅŸleme devam edin.Â

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â—Š PiÅŸen pankekleri eÄŸer elinizin altÄ±nda varsa kalpli kurabiye kalÄ±bÄ±yla kesip tabaÄŸa dizin. DilediÄŸiniz farklÄ± bir ÅŸekli de verebilirsiniz. Ãœzerini taze meyveler, Ã§ilek reÃ§eli veya pudra ÅŸekeriyle sÃ¼sleyin. KalÄ±ptan artan pankekleri ziyan etmemek iÃ§in ayrÄ± bir tabaÄŸa yine pudralayarak yerleÅŸtirebilirsiniz.

EKMEK ÃœSTÃœ KAHVALTI SOFRASIÂ (2-4 kiÅŸilik)





NE LAZIM?

â—Š 4 dilim tost ekmeÄŸi

â—Š 100 gr krem peynir

â—Š 2 yumurta (haÅŸlanmÄ±ÅŸ)

â—Š 1 salatalÄ±k

â—Š 1 kÄ±rmÄ±zÄ± turp

â—Š FesleÄŸen/nane yapraklarÄ±Â

â—Š Taze meyveler

NASIL YAPARIM?

â—Š Ekmekleri ekmek kÄ±zartma makinesinde kÄ±zartÄ±n. Ãœzerlerine krem peyniri sÃ¼rÃ¼n.Â

â—Š HaÅŸlanmÄ±ÅŸ yumurtalarÄ± dilimleyin. SalatalÄ±k ve turplarÄ± soyacakla incecik dilimleyin. FesleÄŸen yapraklarÄ±nÄ± yÄ±kayÄ±p kurulayÄ±n.



â—Š Krem peynir sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ekmekleri bunlarla sÃ¼sleyin. YanÄ±nda taze meyvelerle sunun.



â—Š Kalp ÅŸeklinde bir kalÄ±bÄ±nÄ±z varsa yumurtalarÄ± haÅŸlamak yerine bu kalÄ±ba kÄ±rÄ±p yaÄŸda piÅŸirebilir, avokadoyu Ã§atalla ezip onunla da sÃ¼sleyebilirsiniz.Â

6-12 yaÅŸ iÃ§in

SMOOTHÄ°E BOWLÂ (2 kiÅŸilik)





NE LAZIM?

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â—Š 250 gr kÄ±rmÄ±zÄ± meyveler (donmuÅŸ)

â—Š 1 kÃ¼Ã§Ã¼k muz

â—Š 2-3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± badem sÃ¼tÃ¼ (veya dilediÄŸiniz baÅŸka bir sÃ¼t)

Ãœzeri iÃ§in

â—Š Taze meyveler

â—Š Chia tohumu/keten tohumu

â—Š Hindistan cevizi

â—Š Granola/yulaf

â—Š Kuru gÃ¼l yapraklarÄ±

NASIL YAPARIM?

â—Š KÄ±rmÄ±zÄ± meyveler ve muzu sÃ¼tle birlikte blenderâ€™dan iyice Ã§ekin. EÄŸer gerekirse biraz daha sÃ¼t ekleyebilirsiniz. Ãœzerini dilediÄŸiniz malzemeyle sÃ¼sleyip hemen servis yapÄ±n.

GLÃœTENSÄ°Z PÄ°ZZAÂ (2 kiÅŸilik)





NE LAZIM?

â—Š 1,5-2 su bardaÄŸÄ± piÅŸmiÅŸ pilav

â—Š 2 yumurta

â—Š 50 gr kaÅŸar peyniri

â—Š Tuz, karabiber

Ãœzeri iÃ§in

â—Š 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± domates suyu

â—Š 50 gr kaÅŸar peyniri veya mozzarella



â—Š Domates, biber dilimleri



â—Š Kekik

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NASIL YAPARIM?

â—Š Taban malzemelerini blenderâ€™a atÄ±n. Gerekirse yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ±yla su ekleyerek ve arada durdurup spatulayla karÄ±ÅŸtÄ±rarak hamur haline getirin.Â

â—Š YaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±dÄ±n Ã¼zerine dÃ¶kÃ¼p kaÅŸÄ±kla yayarak pizza tabanÄ± ÅŸekli verin. 180 derece fÄ±rÄ±nda altÄ±n rengi olana kadar piÅŸirin.Â

â—Š Domates suyu ve birkaÃ§ tutam kekiÄŸi zeytinyaÄŸÄ±nda Ã§evirin. KÄ±vam alÄ±nca tabanÄ±n Ã¼zerine yayÄ±n. Peynir, domates, biber dilimleri ve dilediÄŸiniz ÅŸarkÃ¼teri Ã¼rÃ¼nleriyle sÃ¼sleyip tekrar fÄ±rÄ±na atÄ±n. 10 dakika daha piÅŸirin.

12-16 yaÅŸ iÃ§in

KUÅžKONMAZ BUKETLÄ° TARTÂ (4-6 kiÅŸilik)





NE LAZIM?

â—Š 2-3 yaprak hazÄ±r milfÃ¶y

â—Š 1 demet kuÅŸkonmaz

â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â—Š 1 yumurta

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â—Š 50 gr eski kaÅŸar (isteÄŸe baÄŸlÄ±)

â—Š 50 gr hindi fÃ¼me



Â â—Š 1/4 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

â—Š 1/4 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber

Peynirli dolgu iÃ§in

â—Š 120 gr labneÂ



â—Š 1/2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sarÄ±msak tozu (isteÄŸe baÄŸlÄ±)Â



â—Š Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

â—Š Peynirli dolguÂ malzemelerini Ã§Ä±rpÄ±n. MilfÃ¶yleri unlanmÄ±ÅŸ tezgÃ¢ha yayÄ±p merdaneyle aÃ§Ä±n. KenarlarÄ±ndan kesip dÃ¼zgÃ¼n bir dikdÃ¶rtgen ÅŸekli verin.



â—Š Hamuru yaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±t serilmiÅŸ fÄ±rÄ±n tepsisine yerleÅŸtirin. OrtasÄ±na peynirli harcÄ± yayÄ±n. KenarlarÄ±na eski kaÅŸar rendeleyin.

â—Š KuÅŸkonmazlarÄ± zeytinyaÄŸÄ±, tuz ve karabiberle harmanlayÄ±p buket gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ verecek ÅŸekilde hamurun Ã¼zerine dizin, 200 derece fÄ±rÄ±nda 20-25 dakika piÅŸirin. FÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±p soÄŸumasÄ±nÄ± bekleyin. hindi fÃ¼meyi elinizle bÃ¼zerek kuÅŸkonmazlarÄ±n Ã¼st kÄ±sÄ±mlarÄ±na yerleÅŸtirip Ã§iÃ§ek buketine benzetin. Â

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EV YAPIMI SÄ°MÄ°TTEN SANDVÄ°Ã‡Â (4-6 kiÅŸilik)





NE LAZIM

â—Š 500 gr unÂ

â—Š 10 gr instant maya

â—Š 315 ml Ä±lÄ±k suÂ

â—Š 10 gr tuz

Ãœzeri iÃ§in

â—Š 60 gr pekmezÂ

â—Š 60 ml sÄ±cak su

â—Š Susam

NASIL YAPARIM?

â—Š Maya ve Ä±lÄ±k suyu karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p mayanÄ±n aktive olmasÄ±nÄ± bekleyin. ArdÄ±ndan tuz ve unlarÄ± birleÅŸtirip 10 dakika kadar yoÄŸurun veya mikserin hamur yoÄŸurma aparatÄ±yla hazÄ±rlayÄ±n. Hamuru bir kaba alÄ±p Ã¼zerini bezle Ã¶rttÃ¼kten sonra 1 saat mayalanmaya bÄ±rakÄ±n.Â

â—Š Kabaran hamurun Ã¼zerine yumruÄŸunuzla bastÄ±rÄ±p havasÄ±nÄ± alÄ±n. YaklaÅŸÄ±k 50-55 gramlÄ±k bezeler koparÄ±p silindir ÅŸeklinde yuvarlayÄ±n. Her iki ucu birleÅŸtirip kendi etrafÄ±nda dÃ¶ndÃ¼rÃ¼n. FÄ±rÄ±n tepsisine dizin ve yarÄ±m saat daha mayalandÄ±rÄ±n.

â—Š Pekmezi sÄ±cak suyla aÃ§Ä±p her bir simidi bu suya, ardÄ±ndan da susamlara bandÄ±rÄ±n. 240 derece fÄ±rÄ±nda 20-25 dakika piÅŸirin.

â—Š Simitler soÄŸuyunca ortadan 2â€™ye kesin. Peynir, domates, salatalÄ±k, zeytin ve yeÅŸillik gibi malzemelerle sÃ¼sleyip sandviÃ§ gibi kapatÄ±n. Â

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