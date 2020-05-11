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Haber Giriş: 11.05.2020 - 09:44,Son Güncelleme:

Zerrin Tekindor: Hira’yla çalışmayı seviyorum

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Zerrin Tekindor: Hira’yla çalışmayı seviyorum
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Oyuncu Zerrin Tekindor, modacı Gamze Saraçoğlu’nun sosyal medyadaki canlı yayınına katıldı.

İlk kez tek kişilik bir oyunda oynayacağını söyleyen Tekindor, “Çok farklı bir oyun olacak. Eylül gibi çalışmalara başlayacağız. Bunları düşünmek bile kendimizi iyi hissettiriyor. Bu oğlum Hira’yla üçüncü oyunum olacak. Onunla çalışmayı çok seviyorum. Kendimi rahat ve güvende hissediyorum. Çünkü detaylara çok dikkat ediyor ve disiplinli” dedi.

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