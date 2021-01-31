Yıldız'dan yeni klip: Peşindeyim Koşa Koşa

Yıldız Tilbe, Özdemir Plak imzalı Peşindeyim Koşa Koşa adlı tekli çalışmasını kliplendirdi. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan, düzenlemesini Devrim Karaoğlu'nun yaptığı klibi Görkem Kalafat yönetti.

Şarkının sözleri şu şekilde

Bir adım atsan bana

İnan uçardım sana

Şaka mı sandın

Nasıl yalvardım Allah'a

Unutuldum kaç bahar

Hayat bildiğin kadar

Bir geç bir erken

Gönül gözümden

Nereye kadar firar

Peşindeyim koşa koşa

Evlenelim istersen boşa

Baktın olur ya anlaşırsak

Yaşayalım paşa paşa

Öyle öp ki yanağımdan

İstesin dudağımda avuçlarımda

Yanıp tutuşsun aşkına

Sonra ellerin gelsin

Dolaşsın saçlarımda

Nefesindir nefesim

Aramızdan geçmesin

Ne acı ne de veda

Peşindeyim koşa koşa

Evlenelim istersen boşa

Baktın olur ya anlaşırsak

Yaşayalım paşa paşa