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Haber Giriş: 31.12.2020 - 09:24 | Son Güncelleme:

Yeşilçam ekolünden bir ben kaldım

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Yeşilçam ekolünden bir ben kaldım
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Talat Bulut önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

“Nöbetçi aktör değilim” çıkışıyla çok konuşulan ünlü oyuncu, diziye geri dönmeyeceğini belirtmek amacıyla bu sözü söylediğini dile getirdi:

Yeşilçam ekolünden bir ben kaldım

“Kapıda bekleyip de ‘Beni ne zaman çağırırlar’ diyen nöbetçi aktörlerden hiç olmadım. Ben bir projeye ilk başta başlamak isterim, daha sonradan dahil olmak istemem.” Ekranlarda olmaktan mutluluk duyduğunu da ifade eden Talat Bulut, “Yeşilçam’dan gelip de televizyonda başrol oyunculuğunu sürdüren bir ben kaldım” diye konuştu.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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