Yeşilçam ekolünden bir ben kaldım

“Nöbetçi aktör değilim” çıkışıyla çok konuşulan ünlü oyuncu, diziye geri dönmeyeceğini belirtmek amacıyla bu sözü söylediğini dile getirdi:



“Kapıda bekleyip de ‘Beni ne zaman çağırırlar’ diyen nöbetçi aktörlerden hiç olmadım. Ben bir projeye ilk başta başlamak isterim, daha sonradan dahil olmak istemem.” Ekranlarda olmaktan mutluluk duyduğunu da ifade eden Talat Bulut, “Yeşilçam’dan gelip de televizyonda başrol oyunculuğunu sürdüren bir ben kaldım” diye konuştu.