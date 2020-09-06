MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriYeni single: İstanbul
GeriKeyif Yeni single: İstanbul
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 06.09.2020 - 17:58 | Son Güncelleme:

Yeni single: İstanbul

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni single: İstanbul
Abone Olgoogle-news

Uluslararası iş dünyasında uzun bir geçmişe sahip olan Tuncay Akyol, kurucusu olduğu Bugan Müzik Grubu ile müzik dünyasındaki çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu folk rock grubu olan Bugan Müzik Grubu'nu türküleri gelecek kuşaklara sevdirmek amacıyla kurulduğunu söyleyen Tuncay Akyol, yeni single çalışması "İSTANBUL" ile müzik severlerin karşısına çıktı.


Söz, müzik ve aranjesi Can Yılmaz'a ait olan "İSTANBUL" şarkısının, 7 tepeli şehrin en özel mekanlarında Diyar Su Şahin tarafından çekilen klibi YouTube ve müzik kanallarında yerini aldı.

Tuncay Akyol, fotoğraf çekimi için başta Ayasofya Camii olmak üzere İstanbul'un tarihi mekanlarında objektif karşısına geçti.  

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle