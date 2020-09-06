Yeni single: İstanbul

Anadolu folk rock grubu olan Bugan Müzik Grubu'nu türküleri gelecek kuşaklara sevdirmek amacıyla kurulduğunu söyleyen Tuncay Akyol, yeni single çalışması "İSTANBUL" ile müzik severlerin karşısına çıktı.





Söz, müzik ve aranjesi Can Yılmaz'a ait olan "İSTANBUL" şarkısının, 7 tepeli şehrin en özel mekanlarında Diyar Su Şahin tarafından çekilen klibi YouTube ve müzik kanallarında yerini aldı.



Tuncay Akyol, fotoğraf çekimi için başta Ayasofya Camii olmak üzere İstanbul'un tarihi mekanlarında objektif karşısına geçti.