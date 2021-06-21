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Haber Giriş: 21.06.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

"Ustalara Saygı 1950-1960 İstanbul" sergisi açıldı

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"Ustalara Saygı 1950-1960 İstanbul" sergisi açıldı

"Ustalara Saygı 1950-1960 İstanbul" sergisi, Maslak'taki Luca Fine Art Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Burgan Bank’ın katkılarıyla açılan sergide, Ara Güler, Ersin Alok, Gültekin Çizgen, İbrahim Zaman, İzzet Keribar, Nusret Nurdan Eren, Ozan Sağdıç, Şemsi Güner ve Yıldız Moran'ın fotoğrafları yer alıyor.

Ustaların 1950'li yılların İstanbul'unu sanatsal bir bakışla gözler önüne serdiği sergi, 11 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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