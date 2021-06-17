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Haber Giriş: 17.06.2021 - 15:27 | Son Güncelleme:

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Eylül'de

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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Eylül'de

Adana'da bu yıl 28'incisi organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 13-19 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yazılı açıklamasında, belediye tarafından düzenlenen festivalin sinemaseverlerle 13-19 Eylül'de buluşacağını belirtti.

Karalar, festival aracılığıyla sinema ve sanata desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması kategorilerinin yanı sıra dünya sinemasından örnekler, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak.

Yarışma yönetmelikleri ve başvuru bilgilerine, yarından itibaren "www.altinkozaff.org.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

 

 

 

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