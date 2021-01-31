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Haber Giriş: 31.01.2021 - 18:19 | Son Güncelleme:

Ukrayna Fashion Week'te Deniz Akkaya podyuma çıkacak

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Ukrayna Fashion Week'te Deniz Akkaya podyuma çıkacak
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Ukrayna Kiev'de geçtiğimiz aylarda organize edilen Cihan Nacar 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu tanıtım defilesi, Ukrayna'da büyük ilgi görmüştü.

Kiev'de gerçekleştirilecek moda haftası için davet alan Cihan Nacar'ın defilesini  iş insanı Sait Emir destekleyecek.
Ukrayna Fashion Week Cihan Nacar defilesinde baş model olarak başarılı model Deniz Akkaya yer alacak. 5 Şubat'ta başlayacak olan moda haftasında Cihan Nacar defilesi çevrimiçi olarak da canlı yayınlanacak.

 

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