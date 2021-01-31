Ukrayna Fashion Week'te Deniz Akkaya podyuma çıkacak

Kiev'de gerçekleştirilecek moda haftası için davet alan Cihan Nacar'ın defilesini iş insanı Sait Emir destekleyecek.

Ukrayna Fashion Week Cihan Nacar defilesinde baş model olarak başarılı model Deniz Akkaya yer alacak. 5 Şubat'ta başlayacak olan moda haftasında Cihan Nacar defilesi çevrimiçi olarak da canlı yayınlanacak.



