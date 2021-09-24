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Ufuk Yılmaz'ın ilk kişisel sergisi: Duvar

#Ufuk Yılmaz#Duvar#Vision Art Platform
Ufuk Yılmazın ilk kişisel sergisi: Duvar

Ufuk Yılmaz’ın ilk kişisel sergisi 'Duvar' Vision Art Platform’da izleyici ile buluşuyor. Sanatçının tuval üzerine yaptığı resimlerden oluşan sergi, geç modernizmde yaşam, mekan ve mimari üzerine düşünüyor. Soyut mimari detaylar galeri mekanın geometrisiyle ilişki içinde heykelsi nitelik kazanıyor.

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Sanatçının kurduğu evrende, 3D modellenmiş mekanların sonsuz uzayından Hokusai peyzajlarına, toplu konut estetiğinden Escher vari labirentlere, mimari maketlerden Edward Hopper yalnızlığına çıkılıyor.

Ufuk Yılmazın ilk kişisel sergisi: Duvar

Ufuk Yılmaz zamandan ve anlamdan boşaltmış anestezik eşbiçimciliğin yani kendi çağının kuşatmasının resmini yapıyor ve kuşatmayı yine ressamca yarıyor: Yaşamı çerçeveleyen sayısal bir “duvar” yükseliyor önce; Gölgesiz, eğimsiz, toz tutmaz bir veri yığını. Biçimsel dizgelerin
tekrarında ve kayıtsız bir boşlukta akıl hüküm sürüyor. Fakat tam o anda çürüme başlıyor. Ölümün, geçiciliğin ve kırılganlığın
yasası tasarımı organikleştiriyor. Boyanın kimyasında, ressamın elinde, tuvalin bezinde “duvar” doku tuttuğunda canlı ve
cansız varlıklar için bir ihtimal beliriyor. Kütle yerçekimine, zaman ufkuna kavuşmanın eşiğine geliyor.

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#Ufuk Yılmaz#Duvar#Vision Art Platform