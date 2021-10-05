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'Kalyon PV Golf Challange 2021' Turnuvası sona erdi

#Kalyon PV Golf Challange 2021#Kalyon PV Güneş Teknolojileri#Ladies Gross
Kalyon PV Golf Challange 2021 Turnuvası sona erdi

“Kalyon PV Golf Challange 2021” turnuvası önceki gün sona erdi. İş, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı turnuvada çeşitli kategorilerde ödüller sahiplerine verildi.

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Kalyon Holding’in şirketlerinden Kalyon PV Güneş Teknolojileri, 1-3 Ekim tarihlerinde “Kalyon PV Golf Challange 2021” turnuvasını düzenledi.

Kalyon PV Golf Challange 2021 Turnuvası sona erdi

Cemal-Reyhan Kalyoncu / Revna-Yıldırım Demirören/ Erol Şimşek

Ladies Gross kategorisinde ödülün sahibi Ayşen Erdoğan olurken, Men’s Gross kategorisinde ise birinci Mehmet Kazan oldu.

Kalyon PV Golf Challange 2021 Turnuvası sona erdi


Hasan Akçakayalıoğlu / Cemal Kalyoncu / Nihat Özdemir / Alparslan Bayraktar

Mens Cat A Kategorisi’nde birinci olan Hüseyin Alp, ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in elinden aldı. Mens Gross Kategorisi’nde birinci olan Mehmet Kazan’a ise ödülünü Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu takdim etti.

Kalyon PV Golf Challange 2021 Turnuvası sona erdi

Ayhan Elmas - Alperen Erdoğan - Ada Narin - Alara Erdoğan - Erol Şimşek

Kalyon PV Golf Challange 2021 Turnuvası sona erdi

Cemal Kalyoncu

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#Kalyon PV Golf Challange 2021#Kalyon PV Güneş Teknolojileri#Ladies Gross