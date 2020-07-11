Türkiye’de huzurla tatil yapıyorum

Tatil beldelerinde salgına karşı üst düzey önlemler alındığına dikkat çeken sanatçı, “Türkiye sağlık konusunda dünyada lider konumda. Burada çocuklarımla beraber huzurla tatil yapıyorum” dedi. Kitapları İngilizceye de çevrilen Almula Merter Churm, İngiltere’deki tanıdıklarına, okurlarına ve çevresine de tatil için Türkiye’yi önerdiğini söyledi: “Covid-19 salgınına karşı en güvenli ülke Türkiye. Yurtdışından gelecek turistler de güvenle konaklayabilirler. Tanıdığım herkese güvenli ve keyifli bir tatil deneyimi için Türkiye’yi öneriyorum.”