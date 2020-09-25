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Haber Giriş: 25.09.2020 - 15:26 | Son Güncelleme:

Tom Hanks’ten Forrest Gump itirafı: Cebimden para harcadım

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Tom Hanks’ten Forrest Gump itirafı: Cebimden para harcadım
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Tom Hanks, 1994 yapımı Oscar ödüllü ikonik filmi Forrest Gump'taki bir sahnenin masraflarını kendisinin karşıladığını itiraf etti.

Oscar’lı Hollywood yıldızı Tom Hanks, ‘In Depth With Graham Bensinger’ programına verdiği röportajda yapım şirketi Paramount’un, Forrest Gump filminde finansmanı reddetmesi üzerine birçok sahnenin çekim masraflarını yönetmen Robert Zemeckis’le beraber karşıladığını söyledi.

Tom Hanks, Gump, karakterinin filmin ortasında Amerika’da koştuğu sahnenin Zemeckis için hayati önem taşıdığını ancak Paramount bu durumu masraflar nedeniyle kabul etmediğini söyledi.

“CEBİMDEN PARA VERDİM”

Tom Hanks’ten Forrest Gump itirafı: Cebimden para harcadım

Independent’ın haberine göre Hanks, Zemeckis’in sahneyi finanse etmesi için onu ikna ettiği konuşmayı şöyle anlattı:Robert Zemeckis, çekimin X dolara mal olacacağını, bu miktarı aramızda ikiye bölüp, Paramount’a geri vereceğimizi söyledi. Rakam o dönemde hiç de ucuz değildi. Ben de kabul ettim. Şirkete parayı onlara vereceğimizi ama bize de kardan biraz daha pay vermeleri gerektiğini söyledik. Stüdyo bu teklifimizi muhteşem buldu ve kabul etti."

Tom Hanks o dönemde Forrest Gump’tan 65 milyon dolar kazanmakla kalmadı aynı zamanda En İyi Oyuncu Oscar’ına layık görüldü.

 

 

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