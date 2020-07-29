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Haber Giriş: 29.07.2020 - 13:49,Son Güncelleme:

Tik Tok şarkısına büyük ilgi

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Tik Tok şarkısına büyük ilgi
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Los Angeles'da yaşayan Ermeni asıllı rapper, DJ ve prodüktör Super Sako'nun Mısırlı dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Mohamed Ramadan ile birlikte kaydettiği Tik Tok şarkısı tüm dünyada büyük ilgi görüyor.

Şarkı kısa sürede Youtube'da 9 milyon izlenmeye ulaştı. Ülkemizde de bu yaz mekanlarında insanların dans ettiği şarkı haline geldi.

Super Sako'nun 'Tik Tok'u da içerecek ve yılın sonuna doğru yayınlanacak 4. albümünün ismi de 'Beautiful Mess' olarak açıklandı.

 

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