Tik Tok şarkısına büyük ilgi

Şarkı kısa sürede Youtube'da 9 milyon izlenmeye ulaştı. Ülkemizde de bu yaz mekanlarında insanların dans ettiği şarkı haline geldi.

Super Sako'nun 'Tik Tok'u da içerecek ve yılın sonuna doğru yayınlanacak 4. albümünün ismi de 'Beautiful Mess' olarak açıklandı.