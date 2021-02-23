Takı tasarımının “asi çocukları”

Size “takının asi çocuğu” diyorlar. Neden?

Caner Çöllü: Çünkü ben her zaman trendleri takip eden değil, trend yaratan biri olmak istedim. Başardım mı bilemiyorum ancak geliştirdiğim malzemeler, yaptığım tasarımlarla Türkiye’de yeni bir yol açtığımı düşünüyorum. Sürekli konfor alanımı yıkıyor, risk alıyor ve yeni bir şeyler deniyorum.

Bu süreçte Bebek mağazanızı açtınız… Pandemi dönemi mağaza açma gücünü nasıl hissettiniz, nasıl gidiyor?

Özlem Çöllü: Her şeyden önce tüm dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Tek dileğimiz bu pandeminin en kısa sürede bitmesi ve ailelerimize, sevdiklerimize kavuşmak. Biz Bebek mağazamızı tutarken bir risk aldığımızı biliyorduk ancak yatırımlarımızı yaparken kısa vadeli düşünmüyoruz. Markamızın Türkiye’nin ‘aşk markalarından’ biri olduğuna inanıyoruz ve her ne kadar ülke olarak finansal güçlüklerden geçiyor olsak da ekonomimizin hızlı toparlanma kabiliyetine güveniyoruz.

Yakın gelecekte başka mağaza fikri var mı?

Caner Çöllü: Pandemiden önce Avrupa’da iki mağaza planımız vardı. Ancak şu anda herkes gibi tüm iş modelimizi yeniden gözden geçiriyor ve e-ticaret ile dijital kanallara öncelik veriyoruz.

Yurtdışında kaç ülkede varsınız?

Özlem Çöllü: Juju’nun şu anda 14 ülkede satış noktası var. Güçlü bir satış ağı ve distribütörlükler aracılığıyla pandemiye rağmen büyümeye devam ediyoruz.

Türkiye’de özgün olmak kolay mı?

Caner Çöllü: Benim çıkış noktam hiçbir zaman özgün olmak değildi. Başlarken benim için Juju koleksiyonu tamamen bir aşktı, hobiydi, tutkuydu. Zaman içerisinde bu aşkım bir markaya dönüştü, markamız dünyada talep görmeye başladı. Tabii ki özgün olmak kolay değil ama yaratıcılığıma güveniyorum. Doğa, sanat, bazen yeni bir araba modeli, bazen bir bina bana ilham verebiliyor. Kafamda sürekli yeni modeller oluşuyor. Bu anlamda çok şanslıyım.

“KOPYALANIYOR OLMAK GURUR VERİYOR”

Şimdi üretimlerinizi nerede yapıyorsunuz?

Özlem Çöllü: Tüm ürünlerimizin tasarımı ve üretimi bize ait. Juju parçaları Nişantaşı’ndaki atölyemizde eğitimli ve deneyimli Juju personeli tarafından titizlikle yapılıyor. Kuyumcu sektöründe hani herkes el yapımı der ya, işte bizimkisi kelimenin tam anlamıyla el yapımı. Atılan her düğüm, eklenen her parça itinayla tamamlanır.

Kopyalanmaya karşı tavrınız nedir?

Caner Çöllü: Ben Juju’nun ipli takılarını ilk anlattığım zaman, Türkiye’de bunlar satılmaz demişlerdi. Juju koleksiyonunun ana parçaları olan geometrik şekilleri çizerken kimse bu konsepte sıcak bakmadı. Şimdi insanlar ilk bakışta başka birinin üzerinde gördükleri takıların Juju olduğunu hemen anlıyor. Ne mutlu ki bize evet kopyalanıyoruz. Moda dünyasında başarının ilk göstergelerinden biri kopyalanmaktır. Her ne kadar ilk zamanlar bu durum bizi rahatsız etmiş olsa da bakış açımızı değiştirdik, komik gelecek belki ama artık bundan gurur duyuyoruz.

Juju markası için evrene dilek gönderseniz, kim sizi kullansın istersiniz?

Özlem Çöllü: 2021’de evrene göndereceğimiz tek dilek herkesin sağlıklı ve mutlu olması. 2022’de bu soruyu tekrar sorarsanız o zaman Tom Hardy, Lenny Kravitz, Margot Robbie, Hailey Baldwin Bieber, Kendall Jenner aklıma ilk gelen isimler.

Peki Özlem Hanım, kadın girişimcilik adına aktif olduğunuzu biliyoruz. Neler yapıyorsunuz biraz anlatır mısınız?

Özlem Çöllü: Benim ilk mesleğim simultane çevirmenlik. Türkiye’nin çeviri sektöründeki en büyük şirketlerinde biri olan İnteras Çeviri’nin de kurucu ortağıyım. Mesleğim sayesinde dünyanın dört bir yanında gerçekleşen önemli siyasi, ekonomik, toplumsal etkinliklerde çeviri yapma fırsatı buldum, hala devam ediyorum. Bu sayede iş dünyasındaki gelişmeler ve gelecek trendlerden her daim haberdar oluyorum. Aynı zamanda Kagider üyesiyim ve Juju’da dezavantajlı ev kadınlarının iş gücüne dahil edilmesine yönelik bir proje başlattım. Ayrıca Juju olarak bu sene Mom Talks’un sponsorlarından biriyiz. İTO ve TOBB Kadın Girişimciler tarafından hayata geçen Yükselen Markalar projesinde mentörlük yaparak, geleceğin markalarına yol gösteriyorum. Kısacası Türk kadınının ekonomide daha aktif bir rol oynaması adına elimden gelen çabayı gösteriyorum diyebilirim.

“MARKANIN RUHU HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR”

Caner Bey, “sıfırdan başladım” diyebilir misiniz? Tasarım ve üretim tarafında kendinizi kabul ettirmek zor olmadı mı?

Caner Çöllü: Aslında deneyim olarak sıfırdan başladım diyemem. Geçmişte pırlantadan altına, tasarımdan üretime bu sektörde 15 senelik deneyime sahibiyim. Aynı zamanda eğer daha önce yapılmamış, özgün bir iş peşindeyseniz kendinizi kabul ettirmek o kadar zor olmuyor.

ABD’de Bergdof Goodman’dan Vogue Almanya edisyonuna son 7 yılda çok yol kat ettiniz, sizce bu başarınızın sırrı nedir?

Özlem Çöllü: İlk senelerimizde tasarım ve üretime yatırım yaptık. Hemen arkasından kurumsallaşma sürecimiz başladı. Süreçlerimizi tespit ettik, yazdık, sürekli üzerlerinde iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Tasarım ve üretimde kalite ne kadar mühimse bir marka için kurumsallık, profesyonel iletişim, taahhütlerinizi zamanında yerine getirme, yasal süreçlerle uyum gibi konular da bir o kadar kritik. Başarımızın sırrının tüm bu konulara eş zamanlı odaklanabilme vizyonumuz ve kapasitemiz olarak görüyorum.

İşe ruhunuzu, üretim gücünüzü ve finansal gücünüzü katmak desem, bunu nasıl sıralarsınız?

Caner Çöllü: Önce elbette marka ruhu gelir. İkinci sırada üretim gücü. Biz seri üretim yapan bir firma değiliz. Hani el yapımı derler ya biz de işte tüm ürünler kelimenin tam anlamıyla el yapımı. Çalışanlarımızın hepsi özel bir eğitimden geçtikten sonra atölyemizde çalışmaya başlıyor. Marka ruhunu samimiyetle belirledikten, o konuda tutarlılığı sağlayıp, üretiminizi de kalite odaklı şekilde titizlikle planladığınız zaman zaten finansal sonuçlar da takip ediyor. Sonrasında söz konusu finansal gücü kullanarak doğru yatırımları yapmak için zaman zaman danışmanlık alıyor, okuyor ve araştırıyoruz.

“SONSUZLUKLAR EVRENİ GİBİYİZ”

Sosyal medyada markanız “Juju Mood”, nedir anlamı?

Caner Çöllü: Instagram moda dünyasının olmazsa olmazı. Markamızın adı olan Juju ismi Instagram’da bizden önce alınmıştı. Ajansımızla birlikte birçok alternatife baktık, sonra tasarımlarımızın güçlü marka kimliği ve dünyaya yansıttığı bakış açısını vurgulamak amacıyla “mood” kelimesini ekledik. Juju’yu bir markadan öte bir hayat duruşu olarak tanımladık.

Ürünlerinize nasıl ulaşılabilir?

Caner Çöllü: Marka olarak ekibimizin yönettiği web sitemiz Jujumood.com ile Juju Nişantaşı ve Juju Bebek mağazalarında tüm modellerimize erişebilirsiniz. Ayrıca erkek koleksiyonumuz seçili Beymen mağazalarında mevcut. Onun dışında Akmerkez’de Fenix, Bodrum Yalıkavak Marina’da Beymen ve Brandroom, Göcek’te Erw’s, İzmir’de Designers of Oz, Selimiye’de Marsel Butik satış noktalarımız arasında.

Markanızı tanımayan birine son olarak iki-üç cümlede kendinizi anlatın dersek, nasıl bir manifesto yazarsınız?

Özlem Çöllü: Biz Juju’ya sonsuz olasılıklar evreni diyoruz. Kadın ve erkek tüm modellerimizi metal, ip, mine, taş renklerini seçerek, kendi ölçünüze göre sipariş ederek kişiselleştirebilirsiniz. Bu şekilde iki milyonun üzerinde farklı alternatif yaratabilirsiniz. Kendi stilinin farkında, yeni deneyimlere açık, farklı düşünen biraz da aykırı karakterlerin markası Juju.