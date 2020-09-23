Sophia Loren 10 yıl aradan sonra sinemaya dönüyor

86 yaşındaki Loren'in önemli rollerinden birini üstlendiği The Life Ahead adlı film Kasım'da seyirciyle buluşacak. Loren’in oğlu Edoardo Ponti’nin yönettiği yapım 13 Kasım'da tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de yayında olacak.

Ugo Chiti, hikayeyi Ponti’yle birlikte kaleme aldı. Film, Romain Gary’nin “The Life Before Us” adlı romanının çağdaş bir uyarlaması. Filmin oyuncu kadrosunda Sophia Loren’in yanı sıra Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri ve Massimiliano Rossi yer alıyor.

Sophia Loren, filmle ilgili yaptıı açıklamada, canlandırdığı Madam Rosa karakterini çok sevdiğini belirterek "Sert, kırılgan, ama hayatta kalan biri. Birçok yönden bana kendi annemi hatırlatıyor" diye konuştu.