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Haber Giriş: 08.02.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Sokak hayvanlarını unutmadılar

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Sokak hayvanlarını unutmadılar
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Hayvanseverliliğiyle ile bilinen şarkıcı Okan Tok ve Billur Kalkavan, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için seferber oldu. Beykoz Barınağını ziyaret eden ikili yanlarında getirdikleri mamaları sokak hayvanlarına dağıttı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında ‘sokak hayvanları aç kalmasın’ diye farkındalık yaratmak isteyen ikili, ayrıca Sezen Aksu’nun efsane şarkısı “Unuttun Mu Beni” ye yaptığı cover ile zirveye doğru ilerleyen Tok’un, radyoların top 100 listesinde 19 numaraya yükselmesinin mutluluğunu sokak hayvanlarıyla paylaştı.

DERİN MERMERCİ ÖRNEK BİR İNSAN

Petshoplardan binlerce lira verip köpek alacaklarına insanların barınağa gelip hayvanları sahiplenmelerini öneren Kalkavan, “Sokak hayvanlarının mağduriyeti karşısında seferber olan Derin Mermerci duyarlılığıyla örnek bir insan. Çok zengin bir kız. Evindeki hayvanları ne cins bilmiyorum ama barınaklara gidip kulübeler yaptırıyor, yüzlerce hayvan bakıyor. Lütfen hayvana para vermeyin sokaklardan alın. Zenginlerimizden de rica ediyoruz. Sadece hayat bizim değil, biz bunlarla hayatı paylaşıyoruz, Günde 5 milyon ekmek çöpe atılıyor. Biz artık ekmek atan bir millet olduk. Bari atacağımız yemekleri bunlara verelim” diye konuştu.

 

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