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Haber Giriş: 09.12.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Sokak hayvanlarına bağış

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Sokak hayvanlarına bağış
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Fatih Tekin, bugüne kadar Neşet Ertaş’tan Kubat’a pek çok önemli sanatçının seslendirdiği “Fidayda” türküsünü yeni bir düzenlemeyle seslendirdi.

Tekin’in Murat Yaprak’la imza attığı çalışması kısa sürede YouTube’da 1 milyondan fazla dinlenme sayısına ulaştı. Söz ve müziği kendisine ait olan Tek Duam şarkısıyla 1 milyondan fazla kişiye ulaşan Tekin, yeni projeler için çalışmalara başladığını duyurdu. Tekin, yeni projesinden elde edeceği geliri sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için bağışlayacağını söyledi.

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