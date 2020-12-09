Sokak hayvanlarına bağış

Tekin’in Murat Yaprak’la imza attığı çalışması kısa sürede YouTube’da 1 milyondan fazla dinlenme sayısına ulaştı. Söz ve müziği kendisine ait olan Tek Duam şarkısıyla 1 milyondan fazla kişiye ulaşan Tekin, yeni projeler için çalışmalara başladığını duyurdu. Tekin, yeni projesinden elde edeceği geliri sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için bağışlayacağını söyledi.