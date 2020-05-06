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Sıra dışı bir çöl
Avustralya'nın batısındaki Nambung Milli Parkı, sınırları içinde oldukça ilginç bir çöl barındırıyor.
Pinnacles Çölü, beyaz kumlarından yükselen binlerce kireçtaşı oluşumuyla etkileyici bir atmosfere sahip. Doğanın elinden çıkan heykeller olarak nitelenen bu oluşumlar, uçsuz bucaksız kum tepelerinin arasına serpiştirilmiş gibi duruyor.
Yükseklikleri 4 metreye kadar ulaşan bu sıradışı oluşumları görmek için her yıl ortalama 150 bin kişi bölgeyi ziyaret ediyor.
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