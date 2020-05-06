MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriSıra dışı bir çöl
GeriKeyif Sıra dışı bir çöl
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 06.05.2020 - 16:53,Son Güncelleme:

Sıra dışı bir çöl

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıra dışı bir çöl
Abone Olgoogle-news

Avustralya'nın batısındaki Nambung Milli Parkı, sınırları içinde oldukça ilginç bir çöl barındırıyor.

Pinnacles Çölü, beyaz kumlarından yükselen binlerce kireçtaşı oluşumuyla etkileyici bir atmosfere sahip. Doğanın elinden çıkan heykeller olarak nitelenen bu oluşumlar, uçsuz bucaksız kum tepelerinin arasına serpiştirilmiş gibi duruyor.

Sıra dışı bir çöl

Yükseklikleri 4 metreye kadar ulaşan bu sıradışı oluşumları görmek için her yıl ortalama 150 bin kişi bölgeyi ziyaret ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle