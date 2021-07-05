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Haber Giriş: 05.07.2021 - 07:52 | Son Güncelleme:

Sıla’dan kitap sürprizi

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Sıla’dan kitap sürprizi

Şarkıcı Sıla ve yazar Ali Murat İrat, ortak bir kitap projesine imza attı. İkili, geçmişten günümüze etkileyici aşk mektuplarını “Bin Yılın Aşk Mektupları” adlı eserde bir araya getirdi.

Sümerli rahibe Enlil’den antik dünyanın bilge kadını Sappho’ya, Frida’dan Ahmet Kaya’ya kadar birçok ismin mektuplarını derleyen kitap okurla buluştu. Sıla, ekibine sosyal medyada teşekkür etti: “Ali Murat ‘Hadi’ demese ben kolları sıvamazdım. Benim için müthiş bir okuma ve çalışma süreciydi. Yıllardır kaldırmadığım kapaklar, bihaber olduğum metinler, başka başka odalar. Bizimle derine inen kıymetli ekibimiz ve dostlarımıza teşekkürler.”

Sıla’dan kitap sürprizi

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