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Haber Giriş: 06.04.2021 - 08:17 | Son Güncelleme:

“Senin Annen Bir Melekti Yavrum”

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“Senin Annen Bir Melekti Yavrum”

Kezban Arca Batıbeki’nin yönetmen babası Atıf Yılmaz ve oyuncu annesi Nurhan Nur’dan ilham alarak hazırladığı eserlerin yer aldığı “Senin Annen Bir Melekti Yavrum” sergisi Merdiven Art Space’te açılıyor.

Kezban Arca Batıbeki’nin “Senin Annen Bir Melekti Yavrum” isimli sergisi 6 Mayıs’ta Merdiven Art Space’de açılıyor. Kişisel sergi Batıbeki’nin annesinin sinema fotoğraflarından yola çıkarak hazırladığı ve çeşitli sanat pratiklerini bir araya getirdiği eserlerden oluşuyor.

“Senin Annen Bir Melekti Yavrum”

Sanatçı, Türk sinema tarihinde önemli yeri olan yönetmen babası Atıf Yılmaz ve oyuncu annesi Nurhan Nur’la anılarını, tuval resim, foto-kolaj, enstalasyon, kısa film gibi birçok sanat alanıyla dile getiriyor. Sergide ayrıca Nurhan Nur’un fotoromanlara yaptığı çekimler de yer alıyor.

“Senin Annen Bir Melekti Yavrum”

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