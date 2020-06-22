Sen Sağ Ben Selamet oyuncuları kimler? Sen Sağ Ben Selamet filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği Sen Sağ Ben Selamet filmi 2016'da vizyona girmesinin ardından, televizyon ekranlarında filmseverlerle buluşuyor. Ünlü oyuncuların rol aldığı film, oyuncu kadrosu kadar konusu ile de dikkatleri çekiyor. İşte, Sen Sağ Ben Selamet filmi hakkında ayrıntılar...

Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Lale Başar, Hakan Karahan, Hasan Küçükçetin, Ayça İnci, Murat Kocacık ve Müge Uzel'in oynadığı filmi, Daha önce çektiği "Sağ Salim" ve "Sağ Salim 2: Sil Baştan" ile çıkış yapan Ersoy Güler yönetiyor.

Ceza evinden tahliyesine iki gün kalan Selamet ile müebbet cezası olan koğuş arkadaşı Sansar, aynı yolun yolcularıdır. Sansar'ı, Sivas Kapalı Cezaevi'ne götürecek nakil aracı, Selamet'i de memleketine bırakacaktır. Bu yolun karşı yönden gelen bir başka yolcusu daha vardır; Goril Behlül... Araçlarının çarpışmasından sonra başlarından macera dolu komik olaylar geçecektir.