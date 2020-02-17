Seda Küçük’ten eğlenceli bir aşk romanı: Düş Yakamdan

Roman; kadının zekâsını, mizah anlayışını ve her koşulda güçlü duruşunu eğlenceli bir üslupla anlatıyor. Sıra dışı bir kişiliğe sahip olan Selin’in karmaşık olduğu kadar gülünç olan yaşamını kaleme alan yazar, romantik komedi tarzındaki Düş Yakamdan ile okuyucuya sıcak bir aşk hikâyesinin yanında bol bol kahkaha vadediyor.



DRAM ROMAN DALINDA ALTIN KALEM ÖDÜLLÜ

Seda Küçük, 1982’de İstanbul’da doğdu. 2002’de Trakya Üniversitesi Seramik, Cam ve Çinicilik Bölümü’nü bitirdi. İki yıl süreyle; Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Harbiye Askeri müzelerinde, Kalemkâr olarak çalıştı. Boya ve toz alerjisi yüzünden mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Lise yıllarında başlayan yazma serüveni 2010 yılında; bir ailenin dramını anlattığı Siyah Gelinlik kitabının yayımlanması ile profesyonel mesleği hâline geldi. Bu romanın ardından 2011’de Yabancı Ses, 2014’te Yoksul Ruh, 2016’da Öznesi Sen, 2017’de Sarı Yaz kitapları çıktı. Toplumsal bir yara olan ‘Çocuk Anneler’ sorununu gündeme getirdiği Siyah Gelinlik romanı 2018’de dram dalında Altın Kalem ödülünü aldı. 2015 yılında kurduğu Yabancı Ses Prodüksiyon şirketinde de profesyonel ekibiyle; dergi, fotoğraf, film ve tasarım alanlarında hizmet veriyor.

Yazar Seda Küçük, Gazeteci Mustafa Küçük ile evli.