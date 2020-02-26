MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriSanatta engelleri kaldıracaklar
GeriKeyif Sanatta engelleri kaldıracaklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 26.02.2020 - 09:09,Son Güncelleme:/

Sanatta engelleri kaldıracaklar

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Sanatta engelleri kaldıracaklar
Abone Olgoogle-news

Sanatta Engel Yok Derneği açılış etkinliğini önceki gün Pera Müzesi’nde gerçekleştirdi.

Pınar Altuğ’un sunuculuğunu üstlendiği davette, Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası şarkılarıyla renk kattı. Milli sporcu Sümeyye Boyacı’ya gecede 10 bin TL değerindeki “cesaret ödülü” verildi. Sanatta Engel Yok Derneği Başkanı Yasemin Gülderen Zanbak açılış konuşmasında, “Engelli bireylerin hayatında farkındalık oluşturmak için kurduğumuz dernekte, sanatın her dalını kapsayan içerikler bulunuyor. Amacımız, bir parça da olsa engelli arkadaşlarımızın yaşamlarında farklılık yaratmak” dedi.

Sanatta engelleri kaldıracaklar

Behzat Gerçeker
Sanatta engelleri kaldıracaklar

Pınar Altuğ
Sanatta engelleri kaldıracaklar

Ahmet Bayar - Sinem Yıldırım

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle