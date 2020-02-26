Sanatta engelleri kaldıracaklar

Pınar Altuğ’un sunuculuğunu üstlendiği davette, Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası şarkılarıyla renk kattı. Milli sporcu Sümeyye Boyacı’ya gecede 10 bin TL değerindeki “cesaret ödülü” verildi. Sanatta Engel Yok Derneği Başkanı Yasemin Gülderen Zanbak açılış konuşmasında, “Engelli bireylerin hayatında farkındalık oluşturmak için kurduğumuz dernekte, sanatın her dalını kapsayan içerikler bulunuyor. Amacımız, bir parça da olsa engelli arkadaşlarımızın yaşamlarında farklılık yaratmak” dedi.



Behzat Gerçeker



Pınar Altuğ



Ahmet Bayar - Sinem Yıldırım