Sanatta engelleri kaldıracaklar
Sanatta Engel Yok Derneği açılış etkinliğini önceki gün Pera Müzesi’nde gerçekleştirdi.
Pınar Altuğ’un sunuculuğunu üstlendiği davette, Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası şarkılarıyla renk kattı. Milli sporcu Sümeyye Boyacı’ya gecede 10 bin TL değerindeki “cesaret ödülü” verildi. Sanatta Engel Yok Derneği Başkanı Yasemin Gülderen Zanbak açılış konuşmasında, “Engelli bireylerin hayatında farkındalık oluşturmak için kurduğumuz dernekte, sanatın her dalını kapsayan içerikler bulunuyor. Amacımız, bir parça da olsa engelli arkadaşlarımızın yaşamlarında farklılık yaratmak” dedi.
Behzat Gerçeker
Pınar Altuğ
Ahmet Bayar - Sinem Yıldırım
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