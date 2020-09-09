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Haber Giriş: 09.09.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

SAMDOB açık hava konserleriyle yeni sezonu açıyor

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SAMDOB açık hava konserleriyle yeni sezonu açıyor
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Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2020-2021 sanat sezonunu açık hava konserleri ile açıyor.

SAMDOB'dan yapılan açıklamada, açık hava konserlerinde Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortam sağlanacağı belirtildi.
Açık hava konserlerinin 17, 19, 21, 24 ve 30 Eylül'de SAMDOB binası önündeki Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, konserlere 1,5 metre arayla sosyal mesafe kuralı gözetilerek 55 kişinin katılım sağlayabileceği vurgulandı.

Konserler öncesinde dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra seyircilerin maske kontrolü ve ateş ölçümü yapılarak konser alanına girişlerinin sağlanacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Eylül ayı boyunca saat 20.00'de gerçekleştirilecek konserlerde Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara harfiyen uyulacak.17 Eylül 2020 Perşembe akşamı 'Opera ile Oda Müziği Gecesi' enstrümantal konser, 19 Eylül 2020 Cumartesi akşamı 'Açık Hava Konseri' piyanolu şan konseri, 21 Eylül 2020 Pazartesi akşamı 'Gala Konser' piyanolu şan konseri, 24 Eylül 2020 Perşembe akşamı 'Mozart, Respighi ve Dvorak Akşamı' enstrümantal konser, 30 Eylül 2020 Çarşamba akşamı 'Opera Seçkileri' piyanolu şan konseri Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Koro Sanatçıları tarafından gerçekleştirilecek."

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