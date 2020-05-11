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Haber Giriş: 11.05.2020 - 16:52,Son Güncelleme:

Salgının başladığı Çin'de Disneyland yeniden açıldı

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Salgının başladığı Çin'de Disneyland yeniden açıldı
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'de, üç buçuk aydır kapalı olan Şangay Disneyland fiziksel mesafe kuralları ile yeniden açıldı.

Koıronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'in, Şangay şehrinde yer alan Disneyland koronavirüse karşı alınacak önlemler kapsamında yeniden açıldı. Salgının yayılma hızının azalması ve hastaların iyileşmesi ile birlikte karantina kurallarını gevşeten Çin'de, Şangay Disneyland üç buçuk ay kapalı kalmasının ardından fiziksel mesafe kurallarını uygulamak şartıyla ziyaretçilerine kapılarını yeniden açtı.

REZERVASYONLAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Salgından önce 12-80 bin arasında oyuncu kapasitesi ile çalışan park yüzde 30 kapasite ile hizmet verecek. Ziyaretçilerin artık, fiziksel mesafe kuralları yanında maske takmaları ve giriş öncesi ateşlerini ölçtürmeleri zorunlu. Ayrıca kalabalık ziyaretçi akınlarının bilet kuyruğu oluşturmaması açısından rezarvasyonların internet üzerinden yapılması ve potansiyel riskleri belirlemek için hükümetin renk kodlu izleme sistemi olan QR Şangay Sağlık Kodunda virüsün negatif olduğunu sembolize eden yeşil rengini göstermeleri gerekiyor.

1.5 METRE MESAFEYLE ZİYARET

Salgının başladığı Çinde Disneyland yeniden açıldı



Şangay Disney Resort Operasyonları Başkan Yardımcısı Andrew Bolstein, "Park boyunca tüm yüzeyleri sürekli olarak silenlerin sayısını artırdığımız çok özel bir temizlikçi ekibimiz var. Sadece çocukların gülümsediğini ve insanların iyi vakit geçirip parkın tadını çıkardığını görmek istiyorum dedi. Ziyaretçilerin fiziksel mesafe kurallarına dikkat etmesi için parkta çalan müziklerin periyodik olarak kesilip önlemler hatırlatılacak. Aynı zamanda insanların güvenli mesafede kalmaları için bekleme yerlerine 1.5 metre mesafe aralıklarla sarı bantlar yapıştırıldı. Minnie Mouse kostümlü 37 yaşındaki Disney süper hayranı Yao Yao,"Bana göre sihir yeniden başlıyor. Tüm sevinç, tüm mutluluk, tüm sihir, her şey geri geliyor.Çok heyecanlı ve mutlu hissediyorum" dedi.

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