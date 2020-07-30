Sahipsiz hayvanlar için bağış yaptı

Ünlü şarkıcı konserlerden elde edilen geliri, sahipsiz hayvanlar için yapılan ameliyathanenin tıbbi malzemelerinin alınması için Hasan Uğuz’a teslim etti. Okan Tok, “Bu hayatta Allah’ın yarattığı tüm canlılardan sorumluyuz. Biz de sahipsiz hayvanların yaşamlarını idame ettirmeleri için sadece bir aracıyız” diye konuştu.