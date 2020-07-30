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Sahipsiz hayvanlar için bağış yaptı
“Gözlerimde Saklı Gidişin” adlı şarkısıyla iyi bir çıkış yakalayan Okan Tok, Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz’la hayvanlar için işbirliği yaptı.
Ünlü şarkıcı konserlerden elde edilen geliri, sahipsiz hayvanlar için yapılan ameliyathanenin tıbbi malzemelerinin alınması için Hasan Uğuz’a teslim etti. Okan Tok, “Bu hayatta Allah’ın yarattığı tüm canlılardan sorumluyuz. Biz de sahipsiz hayvanların yaşamlarını idame ettirmeleri için sadece bir aracıyız” diye konuştu.
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