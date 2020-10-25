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Haber Giriş: 25.10.2020 - 22:43 | Son Güncelleme:

Safranın kilosu ne kadar? Safran kaç TL? İşte safran fiyatı hakkında bilgi

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Safranın kilosu ne kadar? Safran kaç TL? İşte safran fiyatı hakkında bilgi
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için 'mucize bitki' olarak da adlandırılan safran bitkisi, fiyatı ile de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, safranın kilosu ne kadar? Safran kaç TL?

Her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor. Safranbolu'da her yıl yaklaşık 5 milyon çiçekten 35 kilogram ürün alınan bitkinin kilogramı oldukça yüksek fiyata alıcı buluyor. İşte, 2020 güncel safran fiyatı...

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 30 bin liradan satılıyor.

SAFAN HAKKINDA BİLGİ

Safran, süsengiller familyasından olan, çiçeklerini sonbaharda açan, yaklaşık 20-30 santim boylarında baharat olarak kullanılan soğanlı bir kültür bitkisi.

Baharat olarak keskin bir lezzete, saman ya da iyodoform gibi bir kokuya sahip. Yemeklere verdiği altın sarısı rengi, içindeki krosin denilen karotenoit boya maddesinden kaynaklanır.

Bunun için baharat olarak büyük rağbet görüyor. Bunun yanında tıp alanında da bu bitkiden faydalanılıyor.

Kendi ağırlığının yüz bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kozmetik, gıda ve ilaç endüstrisi gibi çok geniş sektörlerde kullanılır.

 

 

 

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