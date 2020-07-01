MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriRoman gençler Anadolu Ateşi'yle dans edecek
GeriKeyif Roman gençler Anadolu Ateşi'yle dans edecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 01.07.2020 - 17:02,Son Güncelleme:

Roman gençler Anadolu Ateşi'yle dans edecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Roman gençler Anadolu Ateşi'yle dans edecek
Abone Olgoogle-news

"Romanlarla Dans" projesi kapsamında seçilecek 100 Roman dansçı adayı, 6 ay boyunca Anadolu Ateşi eğitmenlerinden profesyonel dans eğitimi alacak.

"Romanlarla Dans" projesi kapsamında seçilecek dansçı adaylarına profesyonel dans eğitimi verilecek.

Anadolu Ateşi eğitmenlerinin 6 ay boyunca ders vereceği proje için dans ve müziğe olan yeteneklerini profesyonel alanda ilerletmek isteyen 100 Roman genç seçilecek.

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın da katılacağı dansçı seçmeleri, 1,2,4 ve 5 temmuzda, Anadolu Ateşi Westpark Dans Okulu stüdyolarında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ateşi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek projede yer alan gençlerin eğitimleri yıl sonuna kadar devam edecek.

Roman gençlerin eğitimler sonrası sahneleyecekleri gösterinin ön çalışmaları ve provaları ise 5 ayda tamamlanacak.

Bu çalışmalar sonunda hazırlanacak gösteride Roman gençler hem kendi kültürlerini hem de Anadolu'nun 7 bölgesinden derlenen dans motiflerini sahneye taşıyacak.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle