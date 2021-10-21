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Rapçi Murda’nın ’uyuşturucuya özendirme’ suçundan 10 yıl hapsi istendi

#Rapçi Murda#Önder Doğan#Sabiha Gökçen Havalimanı
Rapçi Murda’nın ’uyuşturucuya özendirme’ suçundan 10 yıl hapsi istendi

ŞARKILARINDA uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan "Murda" adıyla bilinen rap şarkıcısı Önder Doğan hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Doğan hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak ’Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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Özden ATİK / İstanbul, DHA  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, "Murda" olarak bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı Önder Doğan’ın (37) "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürüldü.

 SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan birtakım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla Türk Ceza Kanunu’nun 190/2 maddesi uyarınca ’Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame kabul edilirse Önder Doğan, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

 HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

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Hollandalı şarkıcı Murda, önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yaptıktan sonra hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınmıştı. Savcılığa çıkarılan Önder Doğan, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Murda savcılığa verdiği ifadesinde, "İki tane ’Duman’ isimli şarkım var. Türkiye’de söylediğim ’Duman’ adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. ’Pahalı’ ve ’Eh Baba’ şarkıları da benim. Hollanda’da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" demişti.

 YURT DIŞI YASAĞINA İTİRAZDA BULUNDU

Öte yandan Önder Doğan’ın hakkında konulan yurtdışı yasağına karşı itirazda bulunduğu da öğrenildi.

Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı

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#Rapçi Murda#Önder Doğan#Sabiha Gökçen Havalimanı

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