Randıman seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor
Covid salgını nedeniyle vizyona giremeyen Randıman adlı sinema filmi eylül ayında seyirciyle buluşacak.
Ordu Ünye’de çekimleri tamamlanan Kültür Bakanlığı destekli Randıman adlı sinema filminin eylül ayında vizyona girmesi bekleniyor.
Başrollerini Gökhan Çelik, Yağmur Ün ve Kerim Aydemir’in paylaştığı ve Ordu-Ünye'de çekilen film, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği aldı.
Filmin başrol oyuncularından Gökhan Çelik, oyunculuğu daha önce hobi olarak yaptığını belirterek " Artık profesyonel olmaya karar verdim. Teklifleri değerlendiriyorum" dedi.
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