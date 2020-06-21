MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriRandıman seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor
GeriKeyif Randıman seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 21.06.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Randıman seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Randıman seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor
Abone Olgoogle-news

Covid salgını nedeniyle vizyona giremeyen Randıman adlı sinema filmi eylül ayında seyirciyle buluşacak.

Ordu Ünye’de çekimleri tamamlanan Kültür Bakanlığı destekli Randıman adlı sinema filminin eylül ayında vizyona girmesi bekleniyor.

Başrollerini Gökhan Çelik, Yağmur Ün ve Kerim Aydemir’in paylaştığı ve Ordu-Ünye'de çekilen film, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği aldı.

Filmin başrol oyuncularından  Gökhan Çelik, oyunculuğu daha önce hobi olarak yaptığını belirterek " Artık profesyonel olmaya karar verdim. Teklifleri değerlendiriyorum" dedi.

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle