Postacı filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Postacı'nın konusu ve oyuncuları

Sevtap ve postacı Adem'in başından geçenlerin anlatıldığı klasikleşmiş filmde, pek çok usta isim rol alıyor. 1984 yapımı olan Postacı filmi İstanbul Beşiktaş'ta çekilmiştir. İşte, Postacı filmi hakkında merak edilenler...

Sevtap ve postacı Adem aynı mahallede oturan iki gençtir. Birbirlerini seven gençlerin tek amacı evlenmektir. Ancak Sevtap'ın babası, ağabeyi Almanya'dan dönmeden bu evliliğe izin vermeyeceğini söyler. Almanya'dan dönen ağabey ise iki gencin ilişkisine şiddetle karşı çıkar. Sevtap da çareyi Adem'e kaçmakta bulur.

POSTACI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Postacı filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Kemal Sunal - Adem

Fatma Girik - Sevtap

Erdal Özyağcılar - Latif

Ulvi Alacakaptan

İhsan Yüce - Sevtap'ın babası

Nezahat Tanyeri

Gülümser Gülhan

Necdet Yakın

Cevdet Arıkan

Ali Karagöz

Tuncer Sevi