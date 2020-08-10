Postacı filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Postacı'nın konusu ve oyuncuları
Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Memduh Ün'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı Postacı filmi, televizyon ekranlarına geldiği zaman yine izleyiciye keyifli anlar yaşatıyor. Filmseverler, filmin nerede ve hangi tarihte çekildiğini merak ediyor. Peki, Postacı filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Sevtap ve postacı Adem'in başından geçenlerin anlatıldığı klasikleşmiş filmde, pek çok usta isim rol alıyor. 1984 yapımı olan Postacı filmi İstanbul Beşiktaş'ta çekilmiştir. İşte, Postacı filmi hakkında merak edilenler...
Sevtap ve postacı Adem aynı mahallede oturan iki gençtir. Birbirlerini seven gençlerin tek amacı evlenmektir. Ancak Sevtap'ın babası, ağabeyi Almanya'dan dönmeden bu evliliğe izin vermeyeceğini söyler. Almanya'dan dönen ağabey ise iki gencin ilişkisine şiddetle karşı çıkar. Sevtap da çareyi Adem'e kaçmakta bulur.
POSTACI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Postacı filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;
Kemal Sunal - Adem
Fatma Girik - Sevtap
Erdal Özyağcılar - Latif
Ulvi Alacakaptan
İhsan Yüce - Sevtap'ın babası
Nezahat Tanyeri
Gülümser Gülhan
Necdet Yakın
Cevdet Arıkan
Ali Karagöz
Tuncer Sevi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle