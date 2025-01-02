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Persefone ilk kez Türkiye’de!

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#Persefone#Konser#Müzik
Persefone ilk kez Türkiye’de
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 16:58

Persefone, %100 METAL kapsamında ilk kez Türkiye’ye geliyor. Persefone, 25 Ocak’ta IF Performance Hall’da, 26 Ocak’da Ankara 6:45 sahnesinde olacak. İki konserde de Persefone’ye konuk grup olarak İstanbullu progressive metal grubu Alkera eşlik edecek.

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2001 yılında kurulan Persefone, progresif ve melodik unsurları benzersiz biçimde işledikleri müzikleriyle her çalışmalarıyla daha da büyüdüler. Güçlü, karmaşık kompozisyonlar ve virtüöz seviyesindeki müzisyenlikleriyle her albümleriyle dinleyicilerden tam not aldılar. “Spiritual Migration”, “Aathma” ve son albümleri “Metanoia”yla da büyük beğeni kazanan topluluk, şarkı sözlerinde derin, ruhsal temaları ele alıyor. Müzikleriyle dinleyicilerine kendilerini keşfetme adına bir yolculuğa çıkarıyor. Konser performanslarıyla da dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan Persefone, İstanbul ve Ankara konserlerinde de ilk kez sahne alacağı Türkiye’de dinleyicilerini benzersiz bir konser performansı sunma arzusunda.

Persefone ilk kez Türkiye’de


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#Persefone#Konser#Müzik

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