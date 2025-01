Persefone ilk kez Türkiye’de!

Haberin Devamı

2001 yılında kurulan Persefone, progresif ve melodik unsurları benzersiz biçimde işledikleri müzikleriyle her çalışmalarıyla daha da büyüdüler. Güçlü, karmaşık kompozisyonlar ve virtüöz seviyesindeki müzisyenlikleriyle her albümleriyle dinleyicilerden tam not aldılar. “Spiritual Migration”, “Aathma” ve son albümleri “Metanoia”yla da büyük beğeni kazanan topluluk, şarkı sözlerinde derin, ruhsal temaları ele alıyor. Müzikleriyle dinleyicilerine kendilerini keşfetme adına bir yolculuğa çıkarıyor. Konser performanslarıyla da dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan Persefone, İstanbul ve Ankara konserlerinde de ilk kez sahne alacağı Türkiye’de dinleyicilerini benzersiz bir konser performansı sunma arzusunda.