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Haber Giriş: 10.08.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Pazar Şarkıları açık havada

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Pazar Şarkıları açık havada

HER pazar Instagram hesabından yaptığı ‘Pazar Şarkıları’ formatıyla büyük beğeni toplayan Yalın, bu başarısını sahneye taşıdı.

Ünlü şarkıcı, “BKM Yaz Etkinlikleri” kapsamında önceki gün Maximum Uniq Açıkhava’da konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Yalın, “Değişik bir konser deneyimi olacak. ‘Pazar Şarkıları’ konseptini sahneye taşıma fikri, paylaşımlara yapılan yorumlardan çıktı. ‘Şu bahçeye bizi de çağır, canlı dinleyelim’ dediler. Ben de evin bahçesinde yapamayacağım için buraya taşıdım” dedi. Ülkemizde yaşanan orman yangınları hakkında da konuşan şarkıcı, “Çok üzücü, acı günlerden geçtik. Doğa bize bu musibetten bir nasihat çıkarttı. Ormanlarımıza sahip çıkalım, koruyalım” dedi.

 

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