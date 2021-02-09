Özge Ulusoy: Kaburga kemiklerime ne olmuş?

Bir dönem Ulusoy’un göbek deliği ve ayak parmakları sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok esprili yoruma maruz kalmıştı. Ünlü model, yeni pozunda bunlara gönderme yaparak şu notu yazdı: “Ayak parmaklarım ve göbek deliğimden sonra yeni polemik başlatıyorum: Kaburga kemiklerime ne olmuş? Görenler gözlerine inanamadı...”