Oyuncu Eddie Large coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

78 yaşında hayata veda eden Eddie Large'ın ailesi acı haberi Facebook üzerinden büyük bir üzüntüyle doğruladı. Ailesi "Babamız uzun süre kahramanca savaştı" mesajını yazdı.

Ailesinden alınan bilgiye göre hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle Edide Large, hastanede ziyaret edilemedi. Ailesi ve yakınlarıyla telefon aracılığıyla görüştü.

Oğlu Ryan, oyuncunun kalbinin hastalıkla daha fazla mücadele edecek kadar güçlü olmadığını belirtti.