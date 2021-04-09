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Haber Giriş: 09.04.2021 - 12:51 | Son Güncelleme:

Oscar’ı kızım kazanacak

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Oscar’ı kızım kazanacak

İlker İnanoğlu, menajerliğini üstlendiği Zehra İrem Elçin adlı oyuncuyla çektiği bu selfie’yi Instagram’da paylaştı.

Elçin’e “kızım” diye hitap eden oyuncu, fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Bir anda kocaman kız oldu. Ne çabuk büyüyorlar değil mi? Takip edin kızımı fanlar, Oscar’ı kazanacak genç o .”İnanoğlu, Amors Prodüksiyon adlı şirketi kurmasının en büyük nedeni olarak Elçin’i gösteriyor. Elçin’in oyunculuğunu sergilediği videoyu izleyip çok etkilenen İnanoğlu, kurduğu şirketle genç yeteneklerin sektörde fark edilmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Oscar’ı kızım kazanacak

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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