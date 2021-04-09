Oscar’ı kızım kazanacak

Elçin’e “kızım” diye hitap eden oyuncu, fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Bir anda kocaman kız oldu. Ne çabuk büyüyorlar değil mi? Takip edin kızımı fanlar, Oscar’ı kazanacak genç o .”İnanoğlu, Amors Prodüksiyon adlı şirketi kurmasının en büyük nedeni olarak Elçin’i gösteriyor. Elçin’in oyunculuğunu sergilediği videoyu izleyip çok etkilenen İnanoğlu, kurduğu şirketle genç yeteneklerin sektörde fark edilmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?