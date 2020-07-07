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Haber Giriş: 07.07.2020 - 15:23,Son Güncelleme:

Oscar ödülünden sonra ilk rol

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Oscar ödülünden sonra ilk rol
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Geçen sezon kariyerine yeni başarı sayfaları ekleyen Brad Pitt, kazandığı Oscar ödülü sonrası ilk rolünü oynamaya hazırlanıyor.

56 yaşındaki Pitt, aksiyon- gerilim türünde bir yapım olan Bullet Train filmi için kamera karşısına geçecek. Yönetmenliğini David Leitch'in üstlendiği film, Japon yazar Kotaro Isaka'nın Maria Beetle adlı romanının bir uyarlaması.

Senaryoda Zak Olkewicz'in imzası olacak. Filmin çekim aşamalarında yazar Isaka da ekiple birlikte çalışacak.

Brad Pitt, Quentin Tarantino imzalı Bir Zamanlar Hollywood'da filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülü kazanmıştı.

 

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