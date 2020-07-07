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Haber Giriş: 07.07.2020 - 15:42,Son Güncelleme:

"Opera sanatının mabedi" kapılarını açtı

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"Opera sanatının mabedi" kapılarını açtı
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Sanat dünyasında "operanın mabedi" olarak bilinen İtalya'nın Milano kentindeki La Scala Operası kapılarını yeniden açtı.

Koronavirüs salgınının zirve yaptığı dönemde etkinliklerine son veren La Scala'nın yeniden açılışının ilk günü ise virüse karşı sosyal mesafe önlemleri damgasını vurdu.

Karantina sürecinde  internet üzerinden sanatseverlerle buluşan La Scala, önümüzdeki ay ise sezon sonu tatiline girecek.

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