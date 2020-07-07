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"Opera sanatının mabedi" kapılarını açtı
Sanat dünyasında "operanın mabedi" olarak bilinen İtalya'nın Milano kentindeki La Scala Operası kapılarını yeniden açtı.
Koronavirüs salgınının zirve yaptığı dönemde etkinliklerine son veren La Scala'nın yeniden açılışının ilk günü ise virüse karşı sosyal mesafe önlemleri damgasını vurdu.
Karantina sürecinde internet üzerinden sanatseverlerle buluşan La Scala, önümüzdeki ay ise sezon sonu tatiline girecek.
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