Oyuncu Onur Büyüktopçu kitap yazdı. Büyüktopçu’nun “Yolun Ortasından Sesleniyorum” adlı kitabı Olimpos Yayınları işbirliği ile önümüzdeki hafta çıkacak.

Çok heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, “Yaklaşık iki yıldır üzerinde çalışıyordum. Her yıl doğum günümde ilk dilek hakkımı kitabımı çıkarmak için kullanıyordum. Nihayet emeklerimizin karşılığı önümüzdeki hafta raflarda olacak. Amacım yazar olmak veya öyle anılmak değil, anılarım, başarılarım ve hayal kırıklıklarımdan kendine bir pay çıkarabilecek insanlara ulaşabilmek ve onları gülümseterek kendilerine daha çok güvenmelerini sağlamak” dedi.

Editörlüğünü Ezgi Bilgi Gümüş’ün yaptığı kitap, okurlarına kendilerinden bir parça bulabilecekleri hikâyeler sunacak.

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