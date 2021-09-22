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Olanlar Oldu filminin konusu ne? İşte Olanlar Oldu'nun oyuncuları ve konusu

#Olanlar Oldu Filmi#Olanlar Oldu
Olanlar Oldu filminin konusu ne İşte Olanlar Oldunun oyuncuları ve konusu

Olanlar Oldu filmi konusu ve oyuncuları, filmi izleyen birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Mehtap'tan ayrılan oğlunun durumuna üzülen Döndü, buna bir son vermek için harekete geçer, bu saatten sonra gelişen olaylarda olanlar olur. Peki, Olanlar Oldu filminin konusu ne?

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Hakan Algül'ün yönettiği ve Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon ile Ülkü Duru'nun başrollerinde oynadığı "Olanlar Oldu" TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Ata Demirer'in senaryosunu kaleme aldığı filmin konusu özetle şöyle:

"Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer, yaptığı mavi turda başka biriyle tanışır ve olayların gidişatı değişir."

Hakan Algün'ün yönetmen olduğu filmde; Ata Demirel, Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kanyon gibi oyuncular rol alıyor.

 

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