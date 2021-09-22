Olanlar Oldu filminin konusu ne? İşte Olanlar Oldu'nun oyuncuları ve konusu

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Hakan Algül'ün yönettiği ve Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon ile Ülkü Duru'nun başrollerinde oynadığı "Olanlar Oldu" TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Ata Demirer'in senaryosunu kaleme aldığı filmin konusu özetle şöyle:

"Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer, yaptığı mavi turda başka biriyle tanışır ve olayların gidişatı değişir."

Hakan Algün'ün yönetmen olduğu filmde; Ata Demirel, Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kanyon gibi oyuncular rol alıyor.