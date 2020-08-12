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Haber Giriş: 12.08.2020 - 08:37,Son Güncelleme:

Nihat Doğan: 60 bin doları klibe yatırdım

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Nihat Doğan: 60 bin doları klibe yatırdım
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Nihat Doğan, 7 yıl aradan sonra “Çoğu Gitti Azı Kaldı” single’ıyla müziğe döndü.

Yeni şarkısının klibi için 60 bin dolar harcadığını söyleyen Nihat Doğan, bundan böyle müziğe yatırım yapacağını açıkladı: “7 yıl sonra müzikle tekrar buluştum. Çok güzel bir şarkıyla hayranlarımın ve müzikseverlerin karşısına çıkmaktan mutluluk duyuyorum. Biraz maliyetli bir kliple tekrar start vermek istedim. Ev, arsa yatırımı yaptım, dolandırıldım. Ağzım yandı bir kere. Ben de onun yerine şarkı yaptım. Bundan sonra tek yatırım yapacağım yer, müzik çalışmalarım olacak.”

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