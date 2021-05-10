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Haber Giriş: 10.05.2021 - 15:14 | Son Güncelleme:

Neşet Ertaş’ı şarkıyla andı

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Neşet Ertaş’ı şarkıyla andı

Begüm Polat, 9 yıl önce vefat eden usta sanatçı Neşet Ertaş’ın “Doyulur mu?” türküsünü seslendirdi. Şarkıya klip de çeken Polat, Ertaş’ın idolü olduğunu söyledi.

Sosyal medya platformu Tik Tok’ta paylaştığı videolarla tanınan müzisyen ve oyuncu Begüm Polat, iki yıldır üzerinde çalıştığı “Trabesk” albümünü beğeniye sundu. Albümde Neşet Ertaş’ın “Doyulur mu?” türküsünü seslendiren Polat, büyük ilgi gördü.

Neşet Ertaş’ı şarkıyla andı

Şarkıya klip de çeken Polat, klibinde ustayla özdeşleşen kasketi de takarak göğe selam yolladı. Genç şarkıcı, “Neşet Ertaş’ın vefatının 9’uncu yılında albüme bu şarkıyı koyarak hem eseri sevenlerimle paylaşmayı, hem de en büyük idolüm Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı saygıyla, sevgiyle hürmetle anmayı istedim. Çok iyi bir amaç ve niyetlerle bu yoldayım. YouTube trend videolar listesinde 1 numara da olmak inşallah nasip olur” diye konuştu.

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