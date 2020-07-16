Nadide Hayat filminin oyuncuları kimdir? İşte Nadide Hayat'ın konusu ve oyuncu kadrosu

Çağan Irmak'ın yönettiği ve Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler, Sevil Akı ile Batuhan Begimgil'in oynadığı "Nadide Hayat" isimli film 2015'te vizyona girmişti. İşte, Nadide Hayat filmi hakkında tüm ayrıntılar...

FİLMİN KONUSU

Nadide Gürbüz, evlendikten sonra okulunu bırakmış ve evinin kadını olmuş, kocası ölene ve çocukları büyüyüp kendi hayatlarını kurana dek kendisi için hiçbir şey yapmamıştır. Boş zamanını değerlendirebilmek için birçok kursa katılan Nadide, buralarda mutlu olamaz. Ancak bir gün gördüğü haber ona aradığı fırsatı sunacaktır. Öğrenci affı sayesinde yıllar önce bıraktığı okuluna geri döner. Sonrasında katıldığı mavi yolculuk, gencecik okul arkadaşları ve karizmatik bir öğretmenle birlikte hayatını değiştirecek bir maceraya dönüşecektir.