AynÄ± zamanda Balkan Senfoni OrkestrasÄ± Åžefi olan Zafer, TÃœ SaÄŸlÄ±k KÃ¼ltÃ¼r ve Spor Daire BaÅŸkanÄ± Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi Burak Ä°ÅŸÃ§imen tarafÄ±ndan sanal ortamda dÃ¼zenlenen "Ãœlkeler, MÃ¼zikleri ve Yemekleri" sÃ¶yleÅŸisine katÄ±ldÄ±.



Prof. Dr. Zafer, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, mÃ¼ziÄŸin insan hayatÄ±nda Ã¶nemli bir yere sahip olduÄŸunu ve insanlarÄ±n ruh halini etkilediÄŸini sÃ¶yledi.ÂMÃ¼zik ve yemek iliÅŸkisi Ã¼zerine birÃ§ok deneysel Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Zafer, mÃ¼zik karakteri deÄŸiÅŸtikÃ§e yenen Ã¼rÃ¼nlerin de farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterdiÄŸini dile getirdi.



Yemek ve mÃ¼ziÄŸin birbirini besleyerek insanlara etki ettiÄŸini ifade eden Zafer, "Ã–rneÄŸin tuzlu bir yemek yenildiÄŸinde yemek yiyenler daha fazla tuz tÃ¼ketmemesi iÃ§in fondaki mÃ¼zikler hafif oluyor. DiÄŸer yandan salata yenirken yÃ¼ksek sesli bir mÃ¼zik dinlenmesi salatadan alÄ±nan hazzÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Bu konuyla ilgili Ã¶nemli deneysel Ã§alÄ±ÅŸmalar var. MÃ¼zik eÅŸliÄŸinde tÃ¼ketilen yemekten alÄ±nan zevk artÄ±yor." diye konuÅŸtu.



TÃ¼rkiye'nin, dÃ¼nyanÄ±n en zengin mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ olan Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda geldiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Zafer, TÃ¼rk yemeklerinin ve TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸinin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n en iyi ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.



Burak Ä°ÅŸÃ§imen ise mÃ¼zikle birlikte yenen yemeÄŸin bir hazza dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi. Yemek yerken tercih edilen doÄŸru mÃ¼ziÄŸin yemekten alÄ±nan zevki artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ä°ÅŸÃ§imen, mÃ¼ziÄŸin yemek yemekle doÄŸrudan bir baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸunu kaydetti.Â