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Keyif
Haber Giriş: 22.03.2020 - 08:57,Son Güncelleme:/

Müziğin ruhumuzu sarmasına izin verelim

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Müziğin ruhumuzu sarmasına izin verelim
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Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, her pazar günü canlı konser vereceğini takipçilerine duyurdu.

 “Tüm sevgi ve inancımla sizlerin yanında olmak ve yaralarımızı birlikte müziğin mucizevi gücüyle sarabilmek ümidiyle her pazar günü saat 19.00 Twitter, 20.00 Facebook, 21.00 Instagram hesaplarımdan ve yakın bir zamanda duyuracağım YouTube kanalımdan canlı yayın konserlerime devam edeceğim. Daima müzikle kalalım ve bizleri kucaklayıp, ruhumuzu sarmasına izin verelim.”

 

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