‘Muallim’ filminin setinden ilk kareler

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli proje 1910’lu yıllarda geçen hikayesi ile izleyicileri zaman yolculuğuna çıkaracak.

2020 yılının son aylarında vizyona girmesi planlanan ‘Muallim’ 20.yy başı Osmanlısı’nda, devlet tarafından Fransa’ya mühendislik eğitimi için gönderilen ve kimliğine yabancılaşarak ülkesine dönen Ali’nin, ilk defa katıldığı bir Jön Türk toplantısında zabitler tarafından tutuklanıp, öğretmen olarak bir kasabaya sürgün edilince, küçümsediği tüm değerlerle yüzleşmek ve cahil bulduğu halkla bir arada yaşamak zorunda kalmasını konu ediniyor.





