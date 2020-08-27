‘Muallim’ filminin setinden ilk kareler
CY Grup Medya - Halit Arabacı’nın ve TRT’nin ortak yapımcılığını üstlendiği yönetmenliğini Müslim Şahin’in yaptığı, başrollerinde Melih Selçuk (Muallim Ali), Sevtap Özaltun (Rabia) ve Ruhi Sarı (Hasan) oyuncu kadrosunda Halit Karaata, Kerim Yağcı, Levent Sülün, Engin Yüksel, Barış Hayta, Yiğit Çelebi gibi isimlerin yer aldığı ‘Muallim’ filminin Ağustos ayının başında başlayan çekimleri Manisa’nın tarihi Kula ilçesinde hız kesmeden devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli proje 1910’lu yıllarda geçen hikayesi ile izleyicileri zaman yolculuğuna çıkaracak.
2020 yılının son aylarında vizyona girmesi planlanan ‘Muallim’ 20.yy başı Osmanlısı’nda, devlet tarafından Fransa’ya mühendislik eğitimi için gönderilen ve kimliğine yabancılaşarak ülkesine dönen Ali’nin, ilk defa katıldığı bir Jön Türk toplantısında zabitler tarafından tutuklanıp, öğretmen olarak bir kasabaya sürgün edilince, küçümsediği tüm değerlerle yüzleşmek ve cahil bulduğu halkla bir arada yaşamak zorunda kalmasını konu ediniyor.
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