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'Millet Bahçesi'nde Hande Yener coşkusu
ÜMRANİYE Belediyesi’nin Millet Bahçesi’nde düzenlediği ‘Yaz Fest 2021’in son gününde Hande Yener sahneye çıktı. 8-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festival, Ümraniyelilere uzun süren pandemi koşullarının ardından konser coşkusunu yaşattı.
Kapanış konserinde sahne alan Yener, kendisini izlemeye gelen binlerce kişiye müzik ziyafeti çekti. Sanatçının sahne tarzı da, performansı da izleyenlerden tam not aldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, konserin ardından Hande Yener’e sahnede teşekkür plaketi verdi.