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Haber Giriş: 14.11.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Mehmet Akif Alakurt takipçisini ölümle tehdit etti

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Mehmet Akif Alakurt takipçisini ölümle tehdit etti
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Mehmet Akif Alakurt, bu defa da takipçisini ölümle tehdit etti. Alakurt, o anları sosyal medyada paylaştı.

Adanalı, Sıla gibi dizlerle adını duyuran Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bıraktıktan sonra zaman zaman sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geliyor. 

Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafa gelen yorum Alakurt'u sinirlendirdi. Takipçisine yanıt veren Alakurt şunları yazdı: "Bir gün cinayet işlediğimi duyacak olursanız bunlardan birini yakaladığımı şimdiden bilin. Aileler çocuklarınıza düzgün eğitim verin ki ölen gençlerle ilgili haberler izlediğimizde üzülelim."

2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanan Mehmet Akif Alakurt, "Sıla" dizisiyle adını duyurmuştu. "Adanalı" dizisiyle de yıldızını parlatan Alakurt, kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip oldu. Sonra ani bir kararla oyunculuğu bıraktı.

Mehmet Akif Alakurt takipçisini ölümle tehdit etti

 

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